Sexta-feira 13: relembre goleadas sofridas em dias de 'terror' para a dupla Re-Pa

Sexta-feira 13 é associada como dia de azar e essa tradução vem dos povos ocidentais, que associam o número e a sexta-feira ao azar. Por isso quando há essa junção, é considerada um dia de infortúnio e muitos chegam a mudar seus hábitos. No cinema, vários personagens são símbolos desta data, mas o mais conhecido é o assassino em série Jason Voorhees. Já no futebol, nada assusta mais um torcedor do que as goeladas que seu time do coração sofreu.

Nesta reportagem, vamos trazer momentos que torcedores de Remo e Paysandu fazem questão de esquecer.



Remo:

Remo 1 x 5 Botafogo

Amistoso

Data: 23/03/1939

Local: Estádio do Baenão – Belém

Gols: Botafogo: Ariza (2x), Neco, Alkindar e Claudionor; Remo: Cordeiro

Paysandu 7 x 0 Remo

Campeonato Paraense de 1945

Data: 22/07/1945

Local: Estádio do Baenão

Gols: Hélio (2x), Farias, Soiá (3x) e Nascimento

Guarani 8 x 2 Remo

Campeonato Brasileiro Série A (segunda fase)

Data: 05/12/1993

Local: Brinco de Ouro da Princesa – Campinas

Gols: Guarani: Clóvis (3x), Henrique, Tiba (3x), Edson Pezinho; Remo: Giovanni e Guilherme.

Remo 0 x 6 Atlético Mineiro

Campeonato Brasileiro Série A

Data: 06/11/1994

Local: Estádio do Mangueirão – Belém

Gols: Reinaldo (4x), Renaldo e Zé Carlos

Remo 1 x 6 Internacional

Copa do Brasil

Data: 12/03/2014

Local: Estádio do Mangueirão – Belém

Gols: Internacional: Fabrício, Rafael Moura (2x), Max (contra), Charles Aránguiz e Alex Meschini; Remo: Val Barreto.

Cuiabá 5 x 1 Remo

Copa Verde – Final

Data: 07/05/2015

Local: Arena Pantanal

Gols: Raphael Luz (3x), Dadá (contra) e Nino Guerreiro; Remo: Val Barreto

Paysandu

Remo 7 x 2 Paysandu

Amistoso

Data: 26/03/1939

Local: Estádio da Curuzu (estádio ainda pertencia à empresa Ferreira & Comandita)

Gols: Remo: Jango (5x), Moacyr e Pelado; Paysandu: Imar e Heitor

Corinthians 6 x 1 Paysandu

Campeonato Brasileiro Série A

Data: 12/04/2003

Local: Pacaembu – São Paulo

Gols: Fábio Luciano (2x), Fabinho, Leandro Lessa, Liedson, Renato Abreu; Paysandu: Robson

Santos 6 x 0 Paysandu

Campeonato Brasileiro Série A

Data: 01/08/2004

Local: Vila Belmiro – Santos

Gols: Robinho (2x), Elano, Ricardinho, Basílio e Fabinho

São Paulo 7 x 0 Paysandu

Campeonato Brasileiro Série A

Data: 28/09/2004

Local: Morumbi – São Paulo

Gols: Cicinho (2x), Nildo, Grafite (2x), Souza e Jean

Paulista 9 x 0 Paysandu

Campeonato Brasileiro Série B

Data: 22/11/2006

Local: Estádio Jayme Cintra - Jundiaí-SP

Gols: Paulista: Dema, Jaílson, Fábio Vidal, Marcus Vinícius, Jaílson (4x) e Victor Santana.

Paysandu 2 x 5 Atlético Goianiense

Campeonato Brasileiro Série B

Data: 24/11/2018

Local: Estádio da Curuzu

Gols: João Paulo; André Luis, Júlio César, Maicon (contra) e Moraes; Paysandu: Mike e Thomaz

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Andre Gomes, jornalista do Núcleo de Esportes)