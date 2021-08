Série D: Na briga pela classificação, Paragominas enfrenta o Tocantinópolis-TO

Em busca da classificação, o Paragominas enfrenta o Tocantinópolis (TO), neste sábado (28), às 16h, no estádio Ribeirão. A partida é válida pela décima terceira rodada da Série D. Na quarta posição, o Jacaré do Norte tem chances reais de avançar. Por outro lado, o TEC, que está na última posição do grupo, entra em campo para cumprir tabela.

Depois da goleada por 4 a 1 em cima do Imperatriz (MA), o Paragominas voltou ao G4 e viu as chances de classificação aumentarem. Para o jogo contra o Tocantinópolis (TO), o técnico Robson Melo disse que o time está se preparando, corrigindo algumas falhas e trabalhando a parte física e mental dos atletas.

“Jogo perigoso, de um time que não tem pretensão nenhuma contra a gente que está brigando pela classificação. Embalamos duas vitórias boas convincentes, agora é ter humildade e concentração para voltar nesse jogo com o mesmo nível de intensidade e cobrança interna para vencermos, e vencendo nos coloca ainda (mais) vivo na briga pela classificação, dependendo só da gente”, declarou o técnico.

Tocantinópolis

Para enfrentar o Paragominas, o Tocantinópolis entra em campo com dois desfalques. O time não pode contar com os meias Fabrício Lima, que cumpre suspensão por ter recebido três cartões amarelos, e Elifran, que está no departamento médico. Na última posição do grupo, o TEC tem apenas uma vitória na competição, quatro empates e sete derrotas.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)