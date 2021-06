Série D: Meio-campista do Castanhal evita oba-oba e diz que campeonato está no começo

Após o jogo contra o Penarol-AM em Manaus, em que saiu vencedor pelo placar de 1 a 0, o Castanhal voltou aos treinos nesta terça-feira (15) já visando o jogo com o São Raimundo-RR no sábado (19), no Modelão, às 15h.

A vitória sobre o Penarol-AM, a primeira do Castanhal sobre times do Amazonas, ainda repercute entre os castanhalenses.

O meia Alexandre Santana diz que o time foi além da própria expectativa. “Pontuar em casa é obrigação e buscar pontos fora é importante para a nossa classificação. O jogo de Manaus foi duro, muito disputado, o time soube jogar com determinação e a vitória veio coroar a boa exibição”, avaliou. “Com certeza essa vitória nos dá muito mais confiança para seguir em busca da classificação”, acrescentou.

O meia, porém, prega humildade ao time garantido que o campeonato está no começo de uma longa jornada “Temos de nos manter com os pés no chão, porque ainda tem muito campeonato pela frente. É ter tranquilidade, ter foco nos jogos, sem empolgação disso ou daquilo. É trabalhar com mais intensidade para evitar surpresas”, acentua.

Alexandre destaca o elenco do Japiim como muito forte e aponta o trabalho da diretoria de montar um grupo qualificado. “Temos um grupo que não tem reserva e nem titular, todos são do time e independente de quem está jogando ou não todos estão unidos. Isso nos tem ajudado bastante. Eu [Alexandre] jogo e na hora de sair, de ser substituído, sem problema, pois o companheiro que entrou vai procurar fazer o melhor em campo para incrementar ainda mais o time. Quando o Cacaio [técnico] troca dois ou três jogadores, desestabiliza o adversário pela qualidade de cada jogador nosso e isso os tem ajudado demais”, analisa.

O São Raimundo, o Mundão de Roraima, está invicto com uma vitória e um empate. Um adversário, na opinião do meio-campista, de respeito. “Vamos saber como eles jogam, porém é treinar bem, se preparar para o jogo e procurar não errar em campo”, conclui.