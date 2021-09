Série D conhece os 10 primeiros classificados no 'mata-mata'

A Série D conheceu os seus primeiros classificados para as oitavas de final. Ao todo 10 clubes já garantiram um lugar na próxima fase e equipes tradicionais do futebol brasileiro ficaram pelo caminho. Neste domingo, 10 equipes disputam mais cinco vagas e na segunda encerra essa fase com o jogo Guarany de Sobral-CE x Galvez-AC.

Veja os times classificados

Penarol-AM 1 x 0 4 de Julho-PI

4 de Julho 3 x 0 Penarol-AM

Classificado o 4 de Julho-PI

Atlético-CE 1 x 1 Juazeirense-BA

Juazeirense-BA 0 x 0 Atlético-CE / Pênaltis: JUA 3 x 5 ATL

Atlético-CE classificado

Sergipe-SE 2 x 2 Campinense-PB

Campinense-PB 1 x 1 Sergipe-SE -/ Pênaltis: CAM 4 x 2 SER

Campinense-PB classificado

Caldense-MG 1 x 0 Aparecidense-GO

Aparecidense-GO 3 x 1 Caldense-MG

Aparecidense-GO classificado

União-MT 2 x 0 Boa Esporte-MG

Boa Esporte-MG 1 x 1 União-MT

União-MT classificado

Brasiliense-DF 0 x 0 Ferroviária-SP

Ferroviária-SP 1 x 0 Brasiliense-DF

Ferroviária-SP classificada

Caxias-RS 1 x 0 Portuguesa-SP

Portuguesa-SP 1 x 0 Caxias-RS / Pênaltis: POR 1 x 4 CAX

Caxias-RS classificado

Cianorte-PR 0 x 0 Cascavel-PR

Cascavel-PR 0 x 3 Cianorte-PR

Cianorte-PR classificado

Bangu-RJ 1 x 1 Joinville-SC

Joinville-SC 1 x 1 Bangu-RJ / Pênaltis: JOI 4 x 3 BAN

Joinville-SC classificado

Esportivo-RS 0 x 1 Santo André-SP

Santo André-SP 0 x 1 Esportivo-RS / Pênaltis: SAN 4 x 5 ESP

Esportivo-RS classificado