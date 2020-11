Série D: CBF marca jogo do Bragantino no sábado (5) contra o Samas-MA no Pinheirão

O Bragantino já tem conhecimentos das datas dos jogos com o Juventude Samas, do Maranhão, pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

Nesta segunda-feira (30) a Confederação Brasileira de Futebol [CBF] publicou a tabela dos jogos de ida e volta da competição nacional,

O primeiro jogo do duelo entre paraenses e maranhenses será no dia 5, sábado, no estádio Pinheirão, na cidade de São Mateus, ás 15h30.

Volta

A partida de volta acontece uma semana depois, dia 12, em Bragança, no Estádio São Benedito [Diogão], às 15h.

O Bragantino foi primeiro colocado do grupo A1 com 27 pontos. O Juventude Samas terminou na quarta colocação do A2 com 23 pontos.