Série D: CBF divulga datas e horários os jogos do Paragominas pelas oitavas de final

Único representante do Pará remanescente na Série D, o Paragominas conheceu, nesta terça-feira, as datas e horários das partidas pelas oitavas de final da Quarta Divisão, contra o Atlético Cearense. Os encontros vão acontecer nos próximos dois finais de semana.

O primeiro deles será fora de casa, na cidade de Horizonte, no Ceará. O jogo de ida está marcado para este sábado, a partir das 15h, no Estádio Horácio Domingos de Sousa, o Domingão.

A volta será no Pará, em Paragominas. O Jacaré da Estrada recebe a Águia da Precabura no dia 3 de outubro, um domingo, às 16h, na Arena Verde.

Caso avance de fase, o PFC chegará nas quartas de final da competição e estará a dois jogos do acesso, já que sobem de divisão os quatro semifinalistas.

O Paragominas chegou até esta etapa da Série D depois de eliminar o São Raimundo-RR no primeiro mata-mata. Antes, o time alviverde terminou a fase de grupos na terceira colocação do Grupo 2. O Castanhal, líder do Grupo 1, foi eliminado no mata-mata para o Moto Club.