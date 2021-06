Série D: Castanhal deve anunciar Lukinha e Jader como reforços ao Brasileiro da 4ª Divisão

O Castanhal deve anunciar nas próximas horas as contratações do meia Lukinha e do goleiro Jader. Ambos estão em negociação com o Japiim.

“O goleiro Jader e o meia Lukinha ainda não assinaram com o clube. Por enquanto, estão apalavrados. Anúncio oficial depois do contrato assinado”, nota da assessoria do Castanhal.

Lukinha estaria negociando com o Paragominas que dispensou o técnico Matheus Lima e estaria contratando Robson Melo. O jogador foi destaque na campanha do vice-campeonato conquistado pela Tuna Luso.

O goleiro foi titular do Tapajós e tem experiências em outros clubes paraenses.

O clube liberou o goleiro Iago Sales que deve jogar pelo Fast-AM.

Alison

Oficialmente, o Castanhal contratou o zagueiro Alison, ex-Tuna. O Japiim postou na sua página a foto do defensor como jogador aurinegro.