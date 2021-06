Cacaio, sobre estreia na Série D: ‘Espero que o time marque bem e faça os gols pra vencer’

O técnico Cacaio que manter sua boa história no futebol paraense no comando do Castanhal na Série D. Como jogador foi campeão da Série B pelo Paysandu, já como técnico foi vice-campeão da primeira edição da Copa Verde pelo Clube do Remo, no mesmo ano, subiu o Leão para a Sérier C nacional.

Neste domingo (6), ele inicia a caminhada no campeonato brasileiro da quarta divisão pelo Castanhal diante do Galvez-AC.

Jogo está gerando enorme expectativa aos castanhalenses por conta da estreia aurinegra. Cacaio, comandante do Japiim, falou em coletiva dos trabalhos de preparação para o jogo.

“É um campeonato que já conheço, mas tem jogador que nunca participou. O Castanhal está fora há muito tempo e precisa estrear bem. Fazer bom jogo, até porque não fomos tão bem no Campeonato Paraense e precisamos dessa recuperação para dar satisfação ao torcedor para fazer crer que o time vai em busca da sua meta no Brasileiro”, destaca.

Sobre o Galvez, Cacaio lembrou que enfrentou em duas oportunidade ano passado - ganhou uma e perdeu outra. “Apesar deles estarem com um time renovado, com bastante garoto, acredito num jogo parelho”.

O comandante aurinegro recorda que chegou ao clube no meio do campeonato e não pôde realizar aquilo que gostaria. “Não conseguir dar ‘cara’ ao time, aquilo que gosto. Agora, no Brasileiro o torcedor pode ficar tranquilo de que vamos trabalhar, ter postura totalmente diferente. Vamos ser mais ofensivos e também cuidadosos. Claro que nesta partida ainda não vai ser tão exata, porém teremos mais jogos para nos acertar e chegar ao mata-mata”, confessa.

Num comparativo de fundamentos, Cacaio se aprofundou na parte defensiva, setor que considera o esteio do time. “Não levar gols é importante. É ter cuidado defensivo e trabalhamos muito nessa parte. E claro que marcar gols é também importante, mas não levar é melhor ainda. Espero que o time marque bem e faça os gols”, relata.

O time está no ponto da estreia, no entanto, Cacaio tem uma dúvida que será resolvida horas antes da partida. Ele ressalta que o posto deixado por Gui Campana pode ser ocupado por Túlio ou Geovanne. O lateral-direito Magnum sentiu uma lesão no pé e é o único desfalque.