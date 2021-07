Cacaio avalia vitória: ‘Três pontos chegam no momento certo para o Castanhal’

O técnico Cacaio, do Castanhal, teve um final de semana tranquilo com a vitória sobre o Ypiranga-AP. O resultado mantém o time castanhalense no topo do grupo A1 com 11 pontos, além também de ostentar uma invencibilidade de cinco jogos.

Cacaio considerou muito importante os três pontos conquistados na sequência do campeonato. “Sabemos como é a Série D e os três pontos chegam num momento importante para o grupo. Temos de cumprir com o novo dever de casa, porque jogar fora a gente sofre”, comentou.

Ele disse ainda que o Castanhal não fez um primeiro tempo muito bom com o time tomando gol de bola parada - grande problema dos castanhalenses - mas, no segundo, mudou a postura. “Fomos bem na segunda fase e merecemos a vitória. Tivemos várias oportunidades de gols. Esse triunfo nos dá tranquilidade para o próximo jogo”, analisou.

O comandante castanhalense aponta que a meta é buscar mais três pontos. "Vamos trabalhar para nos mantermos na liderança. O próximo compromisso será contra o Atlético Acreano, o lanterna, mas isso não quer dizer nada em termos de jogo. É respeitá-lo dentro de campo e jogar bem para vencer”, concluiu.