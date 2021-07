Série D: Com estreia de volante ex-Flamengo, Castanhal desencanta e ganha do Ypiranga

Depois de dois empates consecutivos, que geraram um incômodo no torcedor e na comissão técnica, o Castanhal reencontrou o caminho da vitória ao derrotar o Ypiranga-AP por 2 a 1 no Modelão no jogo realizado na tarde de sábado (3). O triunfo mantém o Castanhal no topo do grupo A1 da Série D com 11 pontos, além de seguir invicto no Campeonato Brasileiro.

A partida

Colocando pressão no começo do jogo e levando o goleiro Redson a se desdobrar embaixo do gol, o Japiim fez o 1 a 0 com Samuel, aos 12 minutos. O volante aproveitou um rebote para acertar um chutaço. Mesmo com domínio de jogo, o Castanhal sofreu o empate aos 23. Escanteio para a área, a zaga não tirou e Celio Mata Boi, de cabeça, deixou tudo igual. O time negro-anil amapaense ainda teve condições de virar o placar. Alex Lopes, evitou os gols.

No segundo tempo, Cacaio entrou com time modificado, inclusive colocou em campo o volante William Pitbull. Aos 3 minutos Pecel colocou o Castanhal novamente na frente. O Ypiranga buscou o empate, mas encontrou boa resistência dos aurinegros. Aos 39 minutos o zagueiro Maurício foi expulso por jogada violenta. Com um a menos passou a se defender e o placar não se alterou novamente

O Castanhal, na sexta rodada, recebe em casa o Atlético Acreano, no sábado (10), às 15h. O Ypiranga joga fora outra vez, Enfrenta o Penarol-AM, no domingo (11) em Itacoatiara.