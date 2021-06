Série D: Cacaio, após empate com São Raimundo-RR, admite mudanças no Castanhal

O técnico Cacaio, do Castanhal, fez o alerta há dois dias para o duelo com o São Raimundo-RR. Seria um jogo muito difícil, e não deu outra: o Japiim ficou no empate em 1 a 1 com o Mundão, numa partida muita pegada e em gramado bastante castigado, que não permitiu o jogo técnico dos aurinegros.

O resultado não tão ruim, pois o Castanhal permanece na liderança do grupo A1 com 7 pontos, porém agora divide a ponta com o Ypiranga-AP.

“A gente sabia que seria um jogo difícil, como o foi. O São Raimundo é uma boa equipe e mostrou isso com uma boa função tática. Quem pensou que íamos atropelá-los, se enganou. O São Raimundo veio para marcar e marcou bem, achou uma brecha e fez gol, depois se fechou”, analisou Cacaio.

O comandante castanhalense disse que o Castanhal teve várias oportunidades de gols nos dois tempos. “Levamos um gol por uma marcação errada. Mas a equipe está de parabéns pela doação em campo, pois buscou a vitória até o fim”, relata.

O próximo jogo será contra o GAS e Cacaio aposta numa vitória fora de casa. “Com certeza vai acontecer, sim”, ressalta. A viagem, apesar de cansativa, não arrefece os ânimos do técnico, que destaca o grupo forte que tem.

Com uma semana para trabalhar, o treinador do Japiim projeta mexidas no time para o encarar o Grêmio Atlético Sampaio. “Penso em fazer mudança, até para dar descanso para alguns jogadores. Quero levar com jogadores. Vou pensar direitinho no assunto”, declarou.

Cacaio diz que um lado do Modelão está ruim para o futebol e vem prejudicando o jogo da sua equipe. “É verdade, mas isso não serve de desculpa. Tenho falado para meus jogadores que o nosso campo é esse e nós que temos que nos adaptar a ele”, avalia.

Para Cacaio, o Castanhal precisa somar pontos em todos os jogos dentro de casa ou fora. “Estamos dentro daquilo que foi planejado, claro, os dois pontos perdidos com o São Raimundo fazem falta, mas vamos recuperá-los lá fora”, confia.