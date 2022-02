Série C: reunião de clubes confirma sistema de pontos corridos já em 2022; entenda

Em reunião virtual na tarde desta sexta-feira, os 20 clubes participantes da Série C do Campeonato Brasileiro decidiram, através de votação, pela disputa no formato de pontos corridos, ou seja, um turno único com 19 rodadas, com os 4 últimos rebaixados e os 8 primeiros se classificando para dois quadrangulares, valendo o acesso à Série B aos quatro primeiros colocados. Um regulamento bem semelhante aconteceu durante a Série B do ano de 2003.

Segundo uma fonte ligada à O Liberal, a votação foi ligeiramente apertada. As equipes das regiões Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste votaram com a proposta vencedores, enquanto as equipes do Nordeste optaram por manter o formato atual, de dois grupos regionalizados. Com 19 rodadas, 10 clubes terão um jogo a mais em casa, conforme critério adotado pelo novo regulamento. Assim, os quatro rebaixados da Série B e os seis melhores rankeados exercerão esse privilégio.

Para a dupla Re-Pa, foi acertado que haverá sorteio para decidir o local da partida, entre Baenão e Curuzu, haja vista que o Mangueirão continua em reforma e só deve ficar disponível no final do ano. A votação final sobre a competição foi encerrada em 12 a 8. A ideia já se desenhava há tempos e a Confederação Brasileira de Futebol deve bater o martelo.