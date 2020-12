Série C: Paysandu vence e Brusque fica no empate com o Santa Cruz

Dois jogos foram disputados pela Segunda Fase da Série C neste domingo. Pelo grupo A, o Brusque recebeu o Santa Cruz e o placar ficou inalterado do começo ao fim. Na próxima rodada, o time catarinense encara o Ituano, fora de casa. O Tricolor recebe o Vila Nova.

No outro jogo do dia, o Paysandu, em duelo cercado de polêmicas com a arbitragem, venceu o Ypiranga por 2 a 1. Os gols saíram através de Nicolas e Tony. Agora, o Papão faz clássico com o Remo. Enquanto isso, o Ypiranga encara o Londrina.