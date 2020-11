Série C: Paysandu termina a rodada no G-4; Remo mantém posição e está próximo da classificação

A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C terminou ontem com duas partidas. O grupo A, chave onde Remo e Paysandu fazem parte, consolidou o Paysandu na quarta posição, além do Remo, que perdeu na rodada, mas que continua bem próximo da classificação.

O Remo perdeu para o Santa Cruz-PE por 2 a 0 no Mangueirão e deixou escapar a chance de classificação. Mas os resultados de empate entre Ferroviário-CE 0 x 0 Jacuipense-BA, Treze-PB 1 x 1 Manaus-AM e a derrota do Vila Nova-GO 0 x 1 Botafogo-PB, manteve o Leão na segunda posição com 26 pontos e não deixou o grupo fora do G-4 avançar.

O Paysandu venceu o lanterna Imperatriz-MA por 3 a 0, se manteve no G-4 com 22 pontos agora abriu dois pontos de vantagem para o primeiro clube fora da zona de classificação que é o Manaus-AM.

PRÓXIMA RODADA

O Papão encara o Ferroviário-CE, no domingo (22), às 18h, no Mangueirão, em um confronto direto por uma vaga no G-4, já que o clube cearense ocupa a sexta posição com 18 pontos.

Já o Leão Azul vai jogar fora de casa contra o Botafogo-PB, na segunda-feira *23), às 20h, no estádio Almeidão. Uma vitória garante o Leão matematicamente na próxima fase da competição.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO A

1º - Santa Cruz-PE – 36 pontos

2º - Remo – 26

3º - Vila Nova-GO – 24

4º - Paysandu – 22

5º - Manaus-AM – 20

6º - Ferroviário-CE – 19

7º - Botafogo-PB – 18

8º - Jacuipense-BA – 18

9º - Treze-PB – 17

10º - Imperatriz-MA – 1 ponto