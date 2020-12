Série C: definidos os classificados, rebaixados e a divisão dos grupos da segunda fase; Confira

As partidas deste sábado colocaram um ponto final na primeira fase do Brasileirão da Série C. Agora, todos já sabem quem são os times classificados para a segunda fase que define o acesso à Série B do Brasileiro de 2021, que ficou assim:

No Grupo C estão: Santa Cruz, Ituano, Vila Nova e Brusque. No Grupo D estão: Ypiranga-RS, Remo, Londrina e Paysandu. Acabaram rebaixados para Série D, os seguintes times: Treze, Imperatriz, São Bento e Boa Esporte.

De acordo com o calendário da CBF, os jogos da segunda fase começam a partir do próximo final de semana. Lembrando que as equipes se enfrentam dentro de seus grupos em jogos de ida e volta e os dois primeiros sobem para Série B de 2021, além de garantir vaga à semifinal.

A seguir, confira os resultados da última rodada:

GRUPO AImperatriz 1 x 2 ManausBotafogo-PB 1 x 1 TrezeVila Nova 1 x 0 JacuipenseRemo 0 x 0 PaysanduSanta Cruz 3 x 3 Ferroviário

GRUPO BTombense 1 x 1 Boa EsporteYpiranga 3 x 1 São JoséSão Bento 0 x 3 ItuanoVolta Redonda 2 x 2 LondrinaCriciúma 2 x 2 Brusque