Série C: Amazonas já vendeu mais de 35 mil ingressos para jogo que vale acesso

O Amazonas FC está esperando um grande público para a partida contra o Botafogo-PB na Arena da Amazônia, em Manaus, no próximo sábado (7), a partir das 18h, pela última rodada do quadrangular da Série C. A Onça Pintada anunciou por meio das redes sociais que mais de 35 mil ingressos já foram vendidos para o jogo decisivo, que pode dar o acesso da equipe à Série B.

A torcida local estava ansiosa para conseguir os bilhetes e muitos chegaram a enfrentar o sol e um calor de 37ºC na capital amazonense. Os ingressos disponíveis em cinco pontos de venda esgotaram rapidamente, mas, ainda podem ser encontrados nas bilheterias D da Arena da Amazônia e da arena Amadeu Teixeira, custando R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

Os donos da casa chegam com vantagem para a partida decisiva, com a vitória em cima do Paysandu fora de casa, e podem conquistar o sonhado acesso à Série B, com apenas quatro anos de história. O clube amazonense precisa apenas de um empate para isto, ou mesmo uma derrota, caso Papão e Volta Redonda empatem.