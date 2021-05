Série C: adversário do Papão possui elenco recheado de jogadores ex-Remo e Paysandu

O Floresta-CE, que está na Série C e será adversário do Paysandu na Terceirona 2021, anunciou a contratação de mais um jogador. O volante Yuri Naves, que passou pelo Remo em 2016 e 2019, acertou com o clube cearense. O Floresta possui no elenco vários atletas que passaram pelo futebol paraense.

Além do volante Yuri, está no time do Floresta o goleiro Douglas Dias, ex-Remo e Paysandu, que conquistou o acesso com o Papão à Série B em 2014 e o título do Parazão em 2017 com o Remo. O lateral direito Tony, ex-Paysandu e que levantou a taça do Campeonato Paraense em 2020 e também o atacante Elielton, paraense de Monte Alegre (PA), com passagens pela dupla Re-Pa e campeão estadual com o Leão em 2018 e com o Papão no ano passado. Outro que passou pelo Remo e que defende o time cearense e o meia atacante Eduardo, que jogou no Remo em 2013.

Mas não para por aí. O time do Floresta é comandado pelo técnico Leston Júnior, de 41 anos. O treinador comandou o Remo em 2016