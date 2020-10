Série C: adversário de Remo e Paysandu contrata artilheiro remista na temporada 2019

Após dispensar seis jogadores depois da derrota para o Paysandu na Série C, a diretoria do Treze-PB tratou de reforçar o elenco para o restante da Terceira Divisão. O Galo acertou a contratação do atacante Neto Baiano, artilheiro do Remo em 2019 com cinco gols.

Referendado pelo técnico Márcio Fernandes, com quem atuou no Remo no ano passado, o atacante Neto Baiano, de 38 anos, deixou o Brasiliense-DF e vai ser integrado ao time paraibano nesta terça-feira (27).

O Treze-PB briga contra o rebaixamento no grupo A da Série C. A equipe ocupa a oitava posição com 13 pontos e terá pela frente na 13ª rodada o Ferroviário-CE, em Fortaleza-CE no próximo domingo (1).

Com a chegada de Neto Baiano, o Treze agora soma seis jogadores que passaram pelo Remo, são eles: zagueiro Ítalo, volante Robson, meia Douglas Packer e os atacantes Danilo Bala e Frontini, além do técnico Márcio Fernandes.