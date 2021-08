Série B: Náutico contrata o técnico Marcelo Chamusca, ex-Paysandu

Após a saída do técnico Hélio dos Anjos, a diretoria do Náutico-PE anunciou a contratação de Marcelo Chamusca para o comandar o alvirrubro para o restante da Série B do Brasileiro. O novo técnico do clube pernambucano, assim como Hélio dos Anjos, passou por Belém e já comandou o Paysandu.

Aos 54 anos, Marcelo Chamusca possui experiência na Série B. O treinador já comandou várias equipes nesta competição e chaga ao Timbu querendo reverter a má fase. A equipe não vence há seis partidas e acumula cinco derrotas consecutivas e despencou da liderança para a sétima posição com 30 pontos. Em entrevista ao site oficial do Náutico, Chamusca avaliou o elenco e agradeceu pela chance.

“Estou muito motivado pela oportunidade. Acredito nos jogadores. A expectativa é voltar ao G4 da competição e brigar muito forte na parte de cima da tabela. O Náutico tem time e toda condição para que possamos voltar a figurar no G4 no segundo turno. Vamos trabalhar para isso”, falou.

Paysandu

O técnico deixou o Paysandu em 2017, após receber convite do Ceará-CE, que naquele ano disputava a Série B. Ele deixou o Paysandu após 32 partidas, com 15 vitórias, nove empates e oito derrotas, além de ter conquistado o título do Parazão daquele ano.