Série A1 Feminino: Esmac conhece adversários da primeira fase; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o calendário de jogos da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, que será disputado entre os dias 6 de março e 25 de setembro. A Esmac figura entre os clubes participantes, após conquistar uma vaga na divisão principal do futebol feminino, ao chegar à fase final da Série A2, em julho do ano passado.

A representante paraense na elite do futebol nacional estreia no dia 6 de março, contra a Ferroviária/SP. O duelo será em São Paulo e o primeiro confronto em solo paraense acontece na segunda rodada, diante da Inter, no dia 13. De acordo com o técnico da Esmac, o time vem preparado para o desafio e espera fazer frente às potencias nacionais do futebol feminino.

“Na série A1 não teremos jogo fácil. Todas as equipes são de alto nível e de grande investimento”, afirma Mercy Nunes, que se mostrou satisfeito com o sorteio entre as equipes, embora não vá jogar a primeira partida em casa. “Já esperávamos uma grande equipe na estreia, a torcida era para que a nossa estreia fosse em nossa casa, em Belém, o que seria ótimo. Mas estamos confiantes no que está sendo realizado até aqui, e a certeza que vamos estreia muito fortes e confiantes”, completa.

Jogos da Esmac, pela primeira fase da Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

06/03 - Ferroviária x Esmac

13/03 - Esmac x Inter

20/03 - Kinderman x Esmac

27/03 - Esmac x São José

03/04 - Cresspon x Esmac

17/04 - Grêmio x Esmac

24/04 - Esmac x São Paulo

01/05 - Flamengo x Esmac