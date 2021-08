Sergio Ramos dá as boas vindas a Messi no PSG: "Quem diria?"

Sergio Ramos, contratado pelo Paris Saint-Germain ao Real Madrid, deu as boas-vindas nesta quarta-feira ao craque argentino que se juntou a ele na capital francesa, após anos de grande rivalidade com o ex-jogador do time catalão.

O zagueiro espanhol publicou uma foto de sua camisa ao lado da nova de Messi, ambas em uma vitrine da loja do clube na capital francesa, acompanhada por estas palavras: "Quem diria, não é verdade, Leo Messi? Bem-vindo!".

Ex-capitão do Real Madrid, o zagueiro espanhol se referiu aos muitos clássicos que os dois jogadores disputaram, muitas vezes ásperos, na LaLiga ou na Liga dos Campeões.

Lionel Messi confessou nesta quarta-feira a "imensa felicidade" de ser jogador do PSG e o "sonho" de finalmente lhe dar o tão esperado título, a Liga dos Campeões, que já conquistou quatro vezes pelo Barcelona.