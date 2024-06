Senegal x Congo: onde assistir e escalações do jogo hoje (06) pelas eliminatórias da Copa do Mundo

Senegal x RD Congo disputam hoje, quinta-feira (06/06), a 3° rodada das eliminatórias africanas da Copa do Mundo. O jogo começará às 16h (horário de Brasília), no Estádio Me Abdoulaye Wade, em Dacar, Senegal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Senegal x Congo?

A partida não terá transmissão oficial no Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas das Eliminatórias da Copa, Senegal goleou Sudão do Sul por 4 a 0 e empatou com Togo por 0 a 0. Já em 2024, o time acumulou 6 vitórias e 1 derrota.

República Democrática do Congo passou por vitória de 2 a 0 sobre Mauritânia e derrota de 1 a 0 pro Sudão. Nesse ano, a equipe somou 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas.

Senegal x Congo: prováveis escalações

Senegal: Mohamed Abou Gabal; Mohamed Hany, Rami Rabia, Mohamed Abdelmonem, Mohamed Hamdi; Akram Tawfik, Marwan Attia, Mohamed Magdy Afsha; Omar Marmoush, Mostafa Mohamed e Mahmoud Trezeguet. Técnico: Hossam Hassan.

República Democrática do Congo: Hervé Kolffi; Issa Kaboré, Issoufou Dayo, Edmond Tapsoba, Steeve Yago; Gustavo Sangaré, Ismahila Ouedraogo, Ibrahim Blati Toure; Bertrand Traoré, Abdoul Tapsoba e Mohamed Konate. Técnico: Hubert Velud.

FICHA TÉCNICA

Senegal x RD Congo

Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Me Abdoulaye Wade, em Dacar, Senegal

Data/Horário: 06 de junho de 2024, 16h