Senegal x Cabo Verde: onde acompanhar ao vivo e o horário do jogo da Copa Africana de hoje (25/01)

As seleções Senegal x Cabo Verde disputam nesta terça-feira (25/01) as oitavas de final da Copa Africana de Nações. A partida iniciou às 13h (horário de Brasília), no Estádio Kouekong, em Camarões. Confira onde acompanhar o jogo:

VEJA MAIS

Onde assistir Senegal x Cabo Verde?

A partida Senegal x Cabo Verde pode ser acompanhada pelo canal de TV Band, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como Senegal x Cabo Verde chegaram para o jogo?

Senegal fechou a fase de grupos em 1° lugar do Grupo B e atualmente detém 5 pontos, vindos de 1 vitória e 2 empates.

Já o Cabo Verde ficou em 3° lugar do Grupo A. O time detém 4 pontos, distribuídos por 1 vitória, 1 empate e 1 derrota.