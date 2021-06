Sem sinal de reforços, Sylvinho diz estar alinhado com a diretoria do Corinthians: 'Temos que trabalhar'

Após mais uma eliminação do Corinthians na temporada, a torcida aumentou o coro por reforços para o elenco pensando na disputa do Campeonato Brasileiro. No entanto, no que depender das condições financeiras do clube e da falta de oportunidades de mercado, isso dificilmente vai acontecer. Sem pedir contratações publicamente, Sylvinho diz estar alinhado com a diretoria.

Em entrevista após a partida contra o Atlético-GO, na última quarta-feira, o treinador corintiano optou por mais uma vez não aprofundar o assunto "reforços", mas fez questão de falar que ele e os dirigentes estão conversando sobre isso, apesar de saber que se trata de uma situação acima deles.

- Com relação a reforços, está alinhado com a diretoria, a gente tem conversado. São quatro jogos, tenho 15 dias aqui, embora conheça muito bem o clube, isso ajuda, acelera processos, mas é uma aresta superior e vamos seguir trabalhando - declarou o comandante alvinegro.

Segundo Sylvinho, a diretoria se manifestará sobre reforços no momento oportuno, enquanto sua função é buscar soluções para suprir as necessidades de momento. Algumas delas, como as dificuldades defensivas, tem sido sanadas e agora o objetivo é melhorar as outras partes do time.

- Na verdade nós temos trabalhado forte todos os dias, bastante tempo, e é o que tem que ser feito, alinhado muitas vezes com a diretoria, é a diretoria que sabe e conhece o elenco, e a as situações do Corinthians, inclusive de trabalhos anteriores, está alinhado sim, sabe onde podem tocar algumas situações e vão se manifestar quando tiverem que se manifestar - disse antes de completar:

- O trabalho é rápido, a gente tem que apressar etapas, mas algumas coisas tem que ser colocadas, uma eliminação dura, eu fico chateado, o time está chateado, todos estão chateados, mas algum processo ou outro de organização, de estar mais seguro na parte defensiva, também tem que salientar e continuar trabalhando para melhorar as outras partes do time.

Neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai até o Allianz Parque para enfrentar o Palmeiras, no que será o quarto Dérbi de 2021. Ambos os rivais vêm de eliminação na Copa do Brasil nesta semana.

Sylvinho: alinhado com a diretoria (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)