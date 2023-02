Sem marcar há 12 jogos, Endrick chora no banco do Palmeiras e jornais espanhóis repercutem

O atacante Endrick vem atravessando uma séria turbulência nos últimos jogos disputados pelo Palmeiras. Há 12 jogos sem balançar as redes, o jovem de 16 anos foi visto chorando no banco de reservas do Verdão, após ser substituído durante partida contra o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira (22).

A tristeza do atleta não passou despercebida e os jornais da Espanha repercutiram o fato, uma vez que ele está negociado com o Real Madrid e deve deixar o Verdão assim que completar a maioridade. O jornal "As" deu detalhes da crise que o jogador atravessa em 2023.

“O atacante do Palmeiras já disputou 10 partidas neste ano e não conseguiu marcar. Sempre deixa flashes, mas a pressão cresce”, destacou o jornal. “Dez jogos em 2023, zero gols e isso está batendo no moral do garoto, que antes de assinar pelo time alvinegro tinha uma sequência de gols invejável”, frisou o Marca, outro jornal espanhol.

A última vez em que Endrick balançou as redes foi no dia 2 de novembro do ano passado, quando o Palmeiras venceu o Fortaleza por 4 a 0, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Após outro insucesso, o técnico Abel Ferreira foi questionado sobre o choro do garoto e fez uma autocrítica acerca da má fase.

“Eu sou um crítico a mim porque não lhe dei um abraço. Ele precisa continuar a sorrir. Foi um moleque que, nos momentos certos, fez gols decisivos no ano passado. O que peço a ele é que não perca o sorriso no rosto, só peço isso. Ele vai falhar e vai acertar. Ele tem 16 anos, se jogar normalmente, vai até os 38 ou 40 anos. Ele tem que entender, e entende, que treinador, elenco e clube estão aqui para ajudar. Tudo no tempo de Deus”, destacou o treinador.

Apesar da tristeza, a vitória manteve o Palmeiras na liderança do Campeonato Paulista.