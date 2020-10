Sem CR7, Juventus fica só no empate com o lanterna Crotone

Em partida da quarta rodada do Campeonato Italiano, a Juventus empatou em 1a1 com o lanterna Crotone, neste sábado, fora de casa. Nwanko, de pênalti, e Morata, para a Velha Senhora, fizeram os gols do jogo, ambos no primeiro tempo. A Juve não pôde contar com o seu melhor jogador, o atacante Cristiano Ronaldo, que está de quarentena por conta da COVID-19.

O time da casa abriu o placar aos 12, de pênalti, após Bonucci cometer falta dentro da área. Nwanko, que nada tinha a ver com isso, converteu. A Juve empatou aos 21, com Morata. Na etapa complementar, logo outro baque para a Velha Senhora: aos 15, Chiesa foi expulso. Ainda assim, a Juventus ainda virou, novamente com Morata, mas o VAR anulou: 1a1.

Com o resultado, a Juventus está em quarto, com oito pontos. O G4 tem ainda Milan (12), Atalanta (9) e Napoli (8). Sassuolo (7), com um jogo a menos, e Inter de Milão (7), completam o G6.

Na próxima rodada, a Juventus recebe o Hellas Verona, no domingo, dia 25, às 15h45. Enquanto isso, o Crotone, no mesmo dia, mas às 7h30, visita o Cagliari, primeiro fora do Z3, com um ponto.

Lazio é goleada fora de casaMais cedo, a Lazio perdeu de 3a0 para a Sampdoria, em Gênova. Os gols foram marcados por Quagliarella, Augello no primeiro tempo e Damsgaard, na etapa complementar. Com a derrota, a equipe de Roma caiu para 11º, com quatro pontos, enquanto a Samp aparece em nono, com seis pontos.