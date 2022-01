Sem acordo! Ídolo do Cruzeiro, goleiro Fábio não renova contrato e se despede do clube

Fim de uma era! O goleiro Fábio não é mais jogador do Cruzeiro. Foi o próprio jogador quem revelou nas redes sociais que ele e o clube não entraram em um acordo pela renovação de contrato do atleta de 41 anos. Fábio estava no Cruzeiro desde 2004 e foi duas vezes campeão brasileiro pela Raposa, além de mais três Copas do Brasil.

Confira o comunicado na íntegra: