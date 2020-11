Sem acordo com a Globo, empresa procura Turner para exibir jogos da Seleção no EI Plus

Sem fechar acordo com a Globo, a empresa espanhola Mediapro procurou a Turner para transmitir ao mercado nacional as partidas fora de casa da Seleção Brasileira. A dona dos direitos de oito seleções que não têm contrato para o público brasileiro conversou na última quinta-feira com a multinacional para transmissão no EI Plus, o serviço de streaming da Turner. As informações são do UOL.

O acordo é similar ao fechado pela Turner na exibição dos jogos das duas primeiras rodadas das Eliminatórias sul-americanas. A intenção é que haja transmissão de Uruguai x Brasil, na próxima terça-feira, às 20h, no EI Plus. A Globo tem apenas os direitos das partidas do Brasil e Argentina como mandantes.

A Seleção comandada por Tite estará em campo nesta noite contra a Venezuela, às 21h30, no Morumbi. A transmissão é da Globo na TV aberta e do SporTV nos canais por assinatura.