Seleções de um homem só: veja equipes da Eurocopa lideradas por grandes craques

A Eurocopa terá início nesta sexta-feira e, apesar de contar com diversos craques do futebol, a competição é composta por algumas seleções conhecidas por terem apenas uma grande figura de destaque. Conheça algumas destas equipes que podem aparecer durante o torneio.

Bale é destaque da Seleção Galesa (Foto: AFP)

PAÍS DE GALESGareth Bale lidera a Seleção Galesa há anos, e desponta como a principal estrela de seu país. Apesar de buscar a melhora de seu futebol no Tottenham em um empréstimo do Real Madrid, o jogador não conseguiu alcançar a boa fase, e rumores de uma aposentadoria aos 31 anos surgiram.

Apesar de uma fase não tão boa de seu principal jogador, a Seleção de País de Gales conta com um elenco recheado de jovens estrelas que brilham no futebol inglês. Ethan Ampadu, zagueiro do Sheffield United, Neco Williams, lateral do Liverpool, Joe Rodon, zagueiro do Tottenham e Daniel James, ponta do Manchester United, são alguns dos destaques do time.

Alaba destaca-se na Áustria (Foto: JOE KLAMAR / AFP)

ÁUSTRIAPolivalente, David Alaba, novo reforço do Real Madrid, desponta como o principal craque da Seleção Austríaca. Lateral de origem, o atleta fez função de zagueiro no Bayern de Munique, e pode atuar como um meia-esquerda na Áustria.

No elenco da Áustria, jogadores que passaram a se destacar em equipes europeias aparecem como peças importantes para o time. No meio de campo, Marcel Sabitzer e Kornad Laimer, ambos do RB Leipzig, são atletas que podem fazer diferentes funções dentro das quatro linhas.

Pandev é ídolo da Macedônia do Norte (Foto: ROBERT ATANASOVSKI / AFP)

MACEDÔNIA DO NORTE​Liderada pelo craque Goran Pandev, campeão da Champions League pela Inter de Milão na temporada 2009/2010, a Macedônia do Norte terá a Holanda como uma difícil adversária em seu grupo. Aos 37 anos, o jogador do Genoa terá a árdua missão de liderar a sua equipe na Eurocopa.

Ainda que não conte com um elenco recheado de craques do futebol mundial, a Macedônia do Norte busca beliscar uma vaga no mata-mata da Euro. Além de Pandev, a seleção conta com Ezgjan Alioski, do Leeds United, Eljif Elmas, do Napoli, e Enis Bardhi, do Levante, como peças importantes para o time.

Lewandowski é o atual melhor do mundo (Foto: JANEK SKARZYNSKI / AFP)

POLÔNIA​Atual melhor jogador do mundo, Robert Lewandowski é o líder da Seleção Polonesa, e busca levar o seu país longe na Eurocopa. Um dos grandes artilheiros do futebol europeu na atualidade, o jogador busca fortalecer a Polônia em busca do mata-mata.

Em um grupo que conta com Espanha e Suécia como adversária mais difícieis, a Polônia tem, em seu elenco, jogadores como o meia Piotr ZIelinski, do Napoli, e o goleiro Wojciech Szczesny, da Juventus, como destaques ao lado de Lewandowski.