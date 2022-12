Seleção do ano: Colunistas elegem melhores jogadores do futebol paraense em 2022; veja

O ano de 2022 está próximo do fim e, como de costume, várias listas dos melhores jogadores do ano surgem. Com isso, a equipe de O Liberal convocou os colunistas da casa Abner Luiz, Carlos Ferreira e Pio Neto para decidirem o melhor 11 e treinador deste ano.

Gol

Pela primeira vez nos últimos anos, o Paysandu teve consistência no gol, com Thiago Coelho. Já no Remo, Vinícius perdeu a titularidade ao longo da Série C para Zé Carlos. Isso teve impacto na votação. Carlos Ferreira e Abner Luiz votaram em Thiago Coelho, enquanto Pio Neto escolheu Vinícius.

Melhor goleiro: Thiago Coelho

Defesa

A dupla zaga dos colunistas teve escolha unânime: Genílson e Marlon, capitães de Paysandu e Remo, respectivamente. Já nas laterais houve mais disputa. Com dois votos, Ricardo Luz (Remo) desbancou Igor Carvalho (Paysandu) e foi eleito o melhor lateral-direito, enquanto Patrick Brey (Paysandu) venceu Leonan (Remo).

Melhor defesa: Ricardo Luz, Genílson, Marlon e Patrick Brey

Meio-campo

No meio-campo, José Aldo (Paysandu) e Anderson Uchôa (Remo) foram escolhas de todos os três jornalistas. A disputa ficou entre o volante que acompanharia Uchôa. Paulinho Curuá (Remo) recebeu dois votos contra um de Mikael (Paysandu) e garantiu um lugar na seleção.

Melhor meio-campo: Anderson Uchôa, Paulinho Curuá e José Aldo

Ataque

Para fechar, o ataque foi o setor onde Carlos Ferreira, Pio Neto e Abner Luiz não tiveram dúvidas: Robinho, do Paysandu, na direita, Marlon, também do Papão, na esquerda e Brenner, do Remo, ficou como o centroavante.

Melhores atacantes: Robinho, Marlon e Brenner

Melhor técnico

Campeão paraense neste ano, o técnico Paulo Bonamigo ficou no Remo durante parte da Série C, até deixar o clube. Apesar disso, o comandante recebeu um voto - de Pio Neto - para melhor técnico. No entanto, Carlos Ferreira e Abner Luiz elegeram Márcio Fernandes como o melhor de 2022.

Melhor técnico: Márcio Fernandes.

Time do ano: Thiago Coelho, Ricardo Luiz, Genílson, Marlon e Patrick Brey; Uchôa, Curuá e José Aldo; Marlon, Robinho e Brenner. Técnico: Márcio Fernandes.