Seleção Brasileira fretará voo para buscar atletas na Europa para jogos das Eliminatórias

A Seleção Brasileira definiu a logística de apresentação dos jogadores convocados para os primeiros compromissos do ano das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. De acordo com informações do "ge", a CBF fretará um voo para trazer atletas da Europa.

O Brasil encara o Equador, no dia 27, em Quito, cidade onde os atletas se apresentarão diretamente. Na sequência, o time de Tite tem compromisso com o Paraguai, no dia 1º de fevereiro, em Belo Horizonte. O avião fretado era um pedido da comissão técnica.

- Aprovamos na segunda. Tem custo acima, mas é investimento. Não podemos pensar pequeno em ano de Copa - disse Gustavo Feijó, vice-presidente da CBF, em entrevista ao "ge".

O técnico Tite divulgará os nomes dos jogadores convocados para os dois primeiros jogos da Seleção Brasileira em 2022 nesta quinta-feira. A expectativa é para saber se o treinador chamará atletas que atuam no futebol brasileiro, que está retornando de férias nestes primeiros dias de janeiro.

Já classificado para a Copa do Mundo, o Brasil ainda tem mais quatro jogos por fazer antes do Mundial do Qatar. Com 35 pontos, a Canarinho lidera as Eliminatórias Sul-Americanas, seguido da Argentina, também garantida no torneio da Fifa, com 29 pontos.