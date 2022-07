Segundo jornal francês, Paris Saint Germain deve anunciar 'barca' de dispensas com até 11 jogadores

Ao que tudo indica, o Paris Saint Germain prepara uma grande reformulação no elenco, que deve sofrer mais de 10 baixas. De acordo com o jornal "Le Parisien", a diretoria do time arquiteta uma lista de dispensas com nada menos que 11 jogadores, que serão dispensados na atual janela de transferências.

Conforme cita o noticiário, a "barca" é fruto de uma das missões do novo diretor de futebol do clube, Luís Campos. Cabe a ele definir quem fica e quem sai, e a grande argumentação para as dispensas se dá pelo baixo rendimento de alguns atletas, que recebem salários bastante elevados, mas deixam a desejar em campo. Destes, a maior parte está no setor de meio-campo.

SAIBA MAIS



A lista enumera os seguintes atletas: Layvin Kurzawa (lateral-esquerdo), Abdou Diallo (zagueiro), Thilo Keher (lateral-direito), Leandro Paredes (volante), Danilo Pereira (zagueiro), Idrissa Gueye (volante), Ander Herrera (volante), Georginio Wijnaldum (meia), Dina Ebimbe (meia), Julian Draxler (meia) e Mauro Icardi (atacante).

Na última semana, o Paris Saint Germain também comunicou a saída do técnico Maurício Pochettino, para a chegada de Christophe Galtier, ex-treinador do Nice. Paralelo a isso, o time também decide o futuro do atacante Neymar, que acabou virando alvo de conflito entre Mbappé e Messi. Enquanto Kylian Sanmi Mbappé renovou contrato e tem mostrado insatisfação com a conduta do brasileiro, o craque argentino luta pela permanência do companheiro e amigo dos tempos de Barcelona.