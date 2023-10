Segundinha: Sport Belém e Santos fazem mais um jogo das quartas de final da Série B1 do Parazão

Sport Belém e Santos iniciam a disputa por uma vaga na semifinal da Série B1 do Campeonato Paraense, a Segundinha do Parazão. A partida de ida das quartas de final II será nesta terça-feira (3), às 15h30, no campo 1 do Centro Esportivo da Juventude (Ceju). O jogo de volta está marcado para o dia 10, em Castanhal.

Para fechar os jogos de ida das oitavas, o São Raimundo recebe o Parauapebas no próximo domingo (8), às 15h30, no Estádio Panterão, em Santarém. A volta será no dia 15 de outubro, às 15h30, no Estádio Rosenão, em Parauapebas.

Resultados

Duas partidas já ocorreram pela ida da Segundinha. No último sábado (30), o Santa Rosa venceu o Capitão Poço por 1 a 0, no Estádio Baenão. Já o Canaã derrotou o Pinheirense por 2 a 0 no Estádio Benezão.

Já as partidas de volta serão ainda nesta semana. Primeiro, na quinta-feira (5), às 9h30, no Estádio Abelardo Conduru, o Pinheirense recebe o Canaã. Por fim, o Capitão Poço encara o Santa Rosa no sábado (7), às 15h, no Estádio Rufinão.

Os quatro clubes que avançarem para as semifinais disputarão as duas vagas para a elite do Campeonato Paraense de 2024.