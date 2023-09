Santa Rosa larga na frente e vence Capitão Poço pelas quartas de final do Parazão B1; veja

O Santa Rosa conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Capitão Poço, na manhã deste sábado (30), no jogo de ida das quartas de final, da Série B1, do Campeonato Paraense. O confronto aconteceu no Estádio Baenão, em Belém, com Adauto marcando o gol decisivo para o Macaco-prego.

Com esse resultado, o Santa Rosa entra na próxima partida de volta, agendada para o próximo sábado (07), no Rufinão em Capitão Poço, com a vantagem do empate para avançar às semifinais do torneio. No mesmo dia, Canaã e Pinheirense também iniciam a disputa pela classificação no Estádio Benezão, a partir das 15h30.

O duelo entre Sport Belém e Santos, outra batalha das quartas de final, está programado para acontecer na terça-feira (03), às 15h30, no Ceju.

No domingo, dia 1° de outubro, São Raimundo-PA e Esmac entram em campo pela segunda fase da Segundinha. Com a vantagem de uma vitória por 2 a 1 no jogo de ida, o Panterão tem a possibilidade de avançar com um empate. O vencedor deste confronto enfrentará o Pinheirense nas quartas de final.