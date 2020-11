Segundinha: Luta por duas vagas na elite paraense recomeça na quarta-feira (2)

Equipes tradicionais, entre as quais Tuna Luso, São Francisco, São Raimundo, e os calouros, por exemplo Caeté, Fonte Nova, Atlético Paraense, estão na disputa das duas vagas da Segundinha para o Campeonato Paraense de 2021.

A Tuna tem longo histórico no futebol com dois títulos nacionais e 10 estaduais, no entanto, há anos vem batalhando para voltar ao grupo da Elite, sobretudo, fazer frente ao Paysandu e Clube do Remo nos tradicionais clássicos do Parazão.

Colocada como primeira colocada no grupo A2, a Lusa está no caminho do retorno. Ano passado foi eliminada na primeira fase sem ter nenhum vitória. Em 2020 segue invicta sob a direção técnica de Robson Melo.

Os rivais santarenos São Raimundo e São Francisco podem reviver o famoso ‘RaiFran’. Isso pode acontecer se ambos passarem pelos adversários Gavião e Caeté, respectivamente. Se acontecer, então, apenas um vai continuar na briga por vaga.

A dupla santarena cumpre boa campanha. O São Francisco venceu todos seus jogos no grupo A3. O Pantera, no A4 venceu três e empatou um.

O Fonte Nova não perdeu nenhum jogo no grupo A4. É um das surpresas da Segundinha. O Caeté começou vencendo, mas esbarrou na Tuna. O técnico Arthur Oliveira tem seus trunfos para levar os ‘guerreiros’ a classificação.

Tuna, São Francisco, São Raimundo e Ponte Nova, ainda não sofreram derrotas no campeonato. O Leão Santareno apresenta a maior artilharia- 10 gols e defesa menos vazada- 0.

Os jogos de ida da segunda fase serão realizados dia 2. Veja a tabela:

Sport Real x Atlético Paraense

Local: Estádio Francisco Vasques [Souza] - Belém

Hora: 9h30

Árbitro: Ignácio José de Almeida

Ponte Nova x Tuna Luso

Local: Estádio Luiz Omar Pinheiro [Mamazão] – Outeiro

Hora: 9h30

Árbitro: Wasley do Couto Leão

Gavião Kiykatejê x São Raimundo

Local: Estádio Zinho Oliveira [Marabá]

Hora: 9h30

Árbitro: Elerson Fernandes da Silva

Caeté x São Francisco

Local: Estádio São Benedito [Diogão] – Bragança

Hora: 15h

Árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Júnior