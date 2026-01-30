Segunda rodada do Paarzão 2026 começa neste sábado; veja os jogos

A segunda rodada do Campeonato Paraense 2026 terá início neste sábado (31), com três partidas. Além do “confronto de Leões” entre São Francisco x Remo, que duelam na cidade de Beltterra (PA), outros dois jogos agitam o sabadão nas cidades de Augusto Corrêa (PA) e também Castanhal (PA).

O Bragantino entra em campo diante do Cametá, às 15h30, no Estádio Estrelão, na cidade de Augusto Corrêa. O Tubarão, que manda seus jogos em Augusto Corrêa, por conta das reformas no Estádio Diogão, tenta os primeiros pontos no Parazão, já que iniciou com derrota para o Remo na estreia, atuando em Belém. Já o Cametá busca a primeira vitória no estadual, de estrear empatando sem gols contra o Castanhal, no Parque do Bacurau.

A outra partida no sábado fica por conta do confronto entre Castanhal x Santa Rosa, que duelam às 19h, no Estádio Maximino Porpino, o Modelão, na cidade de Castanhal (PA). A partida marca a reinauguração do da praça esportiva, que recebeu uma grande arquibancada, novo gramado, além de iluminação. A equipe aurinegra quer aproveitar o apoio da torcida para conquistar a primeira vitória. Por outro lado, o Santinha busca a reabilitação, após derrota para o Águia de Marabá, fora de casa, na estreia da competição.

O campeonato

O Parazão 2026 possui 12 clubes, divididos em dois grupos com seis equipes cada. Serão seis rodadas e, após primeira fase, os oito primeiros colocados avançam para a disputa das quartas de finais, já os dois últimos são rebaixados para a Segunda Divisão.

Veja a tabela após a primeira rodada

1º - São Francisco – 3 pontos

2º - Águia de Marabá – 3 pontos

3º - Paysandu – 3 pontos

4º - Remo – 3 – pontos

5º - Amazônia Independente – 3 pontos

6º - Cametá – 1 ponto

7º - Castanhal – 1 ponto

8º - Bragantino - 0

9º - Tuna – 0

10º - Capitão Polo – 0

11º - São Raimundo – 0

12º - Santa Rosa - 0