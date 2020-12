Segundinha: Fonte Nova vence a Tuna e tem vantagem do empate; saiba outros resultados

O Fonte Nova segue aprontando no Campeonato Paraense da Segunda Divisão. Nesta quarta-feira (2), o time calouro do futebol paraense venceu a Tuna Luso por 2 a 0 e tem o jogo de volta, dia 6, a vantagem do empate ou mesmo de uma derrota por um gol de diferença para avançar na Segundinha.

Os gols do Arara Azul foram marcados no segundo tempo. O primeiro pelo lateral Vinicius, aos 16 minutos, em cobrança de penalidade sofrida por Ângelo. Já aos 43 minutos chegou ao segundo gol com Leonardo numa jogada de contra-ataque.

A Lusa teve a chance do gol nos acréscimos, mas Paulo Rangel desperdiçou o pênalti chutando nas mãos do goleiro Dida.

No campeonato de 2019, a Tuna amargou uma eliminação ainda na primeira fase. Neste ano, depois de uma campanha invicta na fase de classificação, sofre derrota e tem a classificação ameaçada. Precisa vencer o segundo jogo por uma diferença de três gols no Souza, domingo (6).

O jogo, realizado no estádio Mamazão, em Outeiro, teve arbitragem de Wesley do Couto Leão que puniu com cartão amarelo Jean, do Fonte Nova, Fernando e Daelson, da Tuna.

Vantagem

No Souza, o Sport Real venceu o Atlético Paraense pelo placar de 2 a 0 com os gols marcados Emerson, ambos na fase final. O jogo de volta será realizado em Parauapebas, domingo (6) com o Sport jogando pelo empate.

Igualdade

No Zinho de Oliveira, em Marabá, no embate entre Gavião e São Raimundo houve o empate de 1 a 1. O Pantera, logo no começo de jogo, marcou 1 a 0 com Caique. Entretanto, nos acréscimos do segundo tempo, sofreu o empate do time indígena. O jogo de volta ainda não tem data e local definido pela Federação de Futebol.