Sassuolo x Napoli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pelo Campeonato Italiano

Sassuolo e Napoli jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Napoli foi o campeão da última Série A italiana, enquanto Sassuolo liderou a Série B (X/ @en_sscnapoli)

Sassuolo x Napoli disputam hoje, sábado (23/08), a primeira rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorrerá às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sassuolo x Napoli ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Napoli foi o campeão da última edição do Campeonato Italiano e somou nessa 24 vitórias, 10 empates e 4 derrotas.

Já o Sassuolo foi o campeão da última Série B italiana, na qual acumulou 5 vitórias, 7 empates e 6 derrotas.

Sassuolo x Napoli: prováveis escalações

Sassuolo: Turati; Walukiewicz, Cande, Idzes, Doig; Ghion, Boloca, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente. Técnico: Fabio Grosso.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Olivera; Lobotka, Anguissa; Politano, De Bruyne, McTominay; Lucca. Técnico: Antonio Conte.

FICHA TÉCNICA
Sassuolo x Napoli
Campeonato Italiano
Local: Estádio Olímpico de Roma, Itália
Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 13h30

