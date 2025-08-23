Sassuolo x Napoli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pelo Campeonato Italiano Sassuolo e Napoli jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 23.08.25 12h30 Napoli foi o campeão da última Série A italiana, enquanto Sassuolo liderou a Série B (X/ @en_sscnapoli) Sassuolo x Napoli disputam hoje, sábado (23/08), a primeira rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorrerá às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Sassuolo x Napoli ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Napoli foi o campeão da última edição do Campeonato Italiano e somou nessa 24 vitórias, 10 empates e 4 derrotas. Já o Sassuolo foi o campeão da última Série B italiana, na qual acumulou 5 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Sassuolo x Napoli: prováveis escalações Sassuolo: Turati; Walukiewicz, Cande, Idzes, Doig; Ghion, Boloca, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente. Técnico: Fabio Grosso. Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Olivera; Lobotka, Anguissa; Politano, De Bruyne, McTominay; Lucca. Técnico: Antonio Conte. FICHA TÉCNICA Sassuolo x Napoli Campeonato Italiano Local: Estádio Olímpico de Roma, Itália Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 13h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Sassuolo Napoli Campeonato Italiano jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Atlético Madrid x Elche: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) por La Liga Atlético Madrid e Elche jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 13h30 Série A italiana Sassuolo x Napoli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pelo Campeonato Italiano Sassuolo e Napoli jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 12h30 Campeonato Alemão St. Pauli x Borussia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pela Bundesliga St. Pauli e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 23.08.25 12h00 Campeonato Inglês Arsenal x Leeds: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League Arsenal e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES O DESAFIO Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira 23.08.25 8h00 Campeonato Inglês Bournemouth x Wolves: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League Bournemouth e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 10h00 SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 23.08.25 7h00