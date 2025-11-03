Capa Jornal Amazônia
Sassuolo x Genoa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/11) pelo Campeonato Italiano

Sassuolo e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Sassuolo soma 10 pontos a mais que o Genoa na Série A italiana (Facebook/ @officialsassuolocalcio)

Sassuolo x Genoa disputam hoje, segunda-feira (03/11), a 10° rodada do Campeonato Italiano. O jogo inicia às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Città del Tricolore, em Reggio Emilia, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sassuolo x Genoa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Genoa é o lanterna da Série A do Campeonato Italiano, ainda não obteve vitórias e acumula um total de 3 empates e 6 derrotas. O time marcou 4 gols e teve sua defesa vazada 13 vezes.

Já o Sassuolo ocupa a 11° posição com 4 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 10 gols marcados e 10 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Sassuolo x Genoa: prováveis escalações

Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente.

Genoa: Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator.

FICHA TÉCNICA
Sassuolo x Genoa
Campeonato Italiano
Local: Estádio Città del Tricolore, em Reggio Emilia, Itália
Data/Horário: 03 de novembro de 2025, 14h30

