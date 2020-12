São Raimundo desiste de participar da Copa Verde

A derrota para o Gavião, na manhã desta segunda- feira (7), que gerou a precoce eliminação do São Raimundo na reta final da Segundinha, foi determinante para o clube santareno desistir da Copa Verde 2020, que começa em 20 de janeiro. Em ofício assinado pelo presidente do São Raimundo, Luiz Bernardino, comunicou o fato ao presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) no começo da noite de hoje (7).

Segundo o dirigente a situação seria outra, se o Pantera tivesse obtido sua classificação.

“O clube gastou muito com o Campeonato da Segunda Divisão e não temos mais dinheiro para uma nova competição, principalmente de nível nacional, pois a Copa Verde precisa ter traslado, alimentação e hospedagem. No momento nem temos recursos para saldar os salários dos nossos jogadores”, afirmou.

O São Raimundo ganhou uma vaga na competição da CBF após a desistência do Goiás e também por conta da posição do clube no ranking nacional da entidade nacional.

Fora da Copa Verde, o São Raimundo fica sem atividades no futebol profissional por oito meses.

Sobre o assunto o vice-presidente da FPF, Mauricio Bororó disse o seguinte: “O ofício de desistência do São Raimundo será enviado à CBF. Ela definirá o novo clube a ocupar a vaga. Infelizmente não sabemos de nada.”

Após receber o ofício, a CBF vai informar quem será o ocupante da vaga do São Raimundo. No momento, apenas Remo e Paysandu vão representar o Pará na Copa Verde.