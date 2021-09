São Raimundo anuncia a contratação de goleiro ex-Remo para a Segundinha do Parazão

O São Raimundo recebeu mais um jogador para a disputa da Segundinha 2021: o goleiro Jader se junta, nesta terça-feira (28), aos atletas que já estão treinando em Santarém. O jogador estava em negociações com o clube e a contratação foi confirmada logo cedo pela diretoria.

O goleiro, de 27 anos, estava no Castanhal, disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Ele chega para brigar pela titularidade e ajudar o Pantera a retornar à elite do futebol paraense, da qual foi rebaixado em 2019.

“Minha expectativa é das melhores pra ajudar ao São Raimundo, vim aqui para somar juntos com meus companheiros, para conseguimos tirar o São Raimundo dessa situação”, profetizou.

Jader está de volta ao São Raimundo. Última passagem foi em 2018 (Luan Rodrigues/Ascom SREC)

O São Raimundo encara na primeira fase da Segundinha o Altamira e São Francisco pelo grupo A. Por este grupo ser o único da Série B estadual formado por três equipes, apenas o primeiro colocado avançará ao mata-mata - ou seja, apenas um dos grandes de Santarém poderá subir de divisão em 2021.

Histórico

Esta não será a primeira passagem de Jader pelo Pantera. Natural da região, o goleiro iniciou a carreira no futebol no grande rival, o São Francisco. Mas em 2016, 2017 e 2018 o arqueiro passou pelo alvinegro mocorongo.

O goleiro surgiu para o futebol no São Francisco, em 2013 (Marcelo Seabra/O Liberal)

O currículo de Jader também inclui outras equipes paraenses, como Remo, Paragominas, Tapajós, Carajás, Tuna Luso e o próprio Castanhal. Fora do estado, o goleiro vestiu a camisa do Trem, do Amapá, em 2020.