São Paulo x Nacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/08) pela Libertadores

São Paulo x Nacional URU disputam nesta quinta-feira (22/08) as oitavas de final da Copa Libertadores da América. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x Nacional-URU ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

São Paulo liderou o Grupo B da Libertadores com 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 10 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já Nacional foi vice-líder do Grupo H e somou 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 8 gols marcados e 7 gols sofridos.

A partida de ida entre Nacional e São Paulo terminou em empate sem gols.

São Paulo x Nacional: prováveis escalações

Nacional : Mejía; Lozano, Coates, Polenta e Báez; Oliva, Sanabria e Alexis Castro; Galeano, Zabala e Rubén Bentancourt. Técnico: Martín Lasarte.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Wellington Rato (Nestor) e Luciano; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Nacional

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 22 de agosto de 2024, 19h