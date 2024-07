São Paulo x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (17/07) pelo Brasileirão

São Paulo x Grêmio se enfrentam hoje, quarta-feira (17/07), pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no estádio Murumbis, em São Paulo. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x Grêmio ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O São Paulo acumula 27 pontos, 8 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 25 gols marcados e 18 gols sofridos no Brasileirão. O Tricolor vem de uma derrota fora de casa por 2 a 1 e busca se recuperar diante de sua torcida para poder entrar no G4 da competição. Atualmente, o clube está em 6º lugar no campeonato.

Já o Grêmio soma 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates, 9 derrotas, 10 gols marcados e 19 gols sofridos. O time gaúcho vem confiante para o jogo após conseguir a clissificação para as oitavas da Copa do Brasil. Contudo, o clube não vive um bom momento no Brasileirão e precisa ganhar para se manter vivo na briga para escapar do rebaixamento. Atualmente, o clube ocupa a 18ª posição na tabela.

São Paulo x Grêmio: prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Ferraresi (Diego Costa), Wellington; Bobadilla, Alisson, Nestor, Lucas, Ferreira, Calleri. Técnico: Luis Zubeldia

Grêmio: Marchesin; João Pedro, Geromel, Rodrigo Ely, Reinaldo; Villasanti, Dodi, Pepê, Soteldo; Gustavo Nunes, Pavón. Técnico: Renato Gaúcho.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Grêmio

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: estádio Murumbis, em São Paulo

Data/Horário: 17 de julho de 2024, 20h

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)