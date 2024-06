São Paulo x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/06) pelo Brasileirão

São Paulo x Criciúma disputam hoje, quinta-feira (27/06), pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 20h (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x Criciúma ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, online e na TV fechada, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

São Paulo está com 15 pontos no Brasileirão e soma 4 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 15 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Criciúma soma 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 16 gols marcados e 16 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

São Paulo x Criciúma: prováveis escalações

São Paulo: Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Welington; Luiz Gustavo, Alisson, Michel Araujo, Lucas, Luciano (Juan ou André Silva), Calleri.

Criciúma: Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Walisson Maia, Trauco; Barreto, Newton, Higor Metião (Fellipe Marques), Matheusinho (Marquinhos Gabriel); Yannick Bolasie (Allano), Arthur Caíke.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Criciúma

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 27 de junho de 2024, 20h