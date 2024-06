Confiança x CSA: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/06) pela Série C

Confiança x CSA disputam hoje, quinta-feira (27/06), a 10° rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo ocorre às 20h (horário de Brasília), no Estádio Estadual Lourival Baptista, em Aracaju (SE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Confiança x CSA ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo DAZN e pelo Nosso Futebol, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Confiança é o 15° colocado da Série C com 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 6 gols marcados e 9 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já CSA está na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro Série C, ainda não obteve vitórias e acumula 5 empates, 4 derrotas, 7 gols marcados e 17 gols sofridos.

Confiança x CSA: prováveis escalações

Confiança: Igo Gabriel; Lucas Mendes, Raphael, Robson e Felippe Borges; Luiz Otávio, André Lima e Claudinho; Lucas Rian, Rafael Furtado e Hyuri. Técnico: Mazola Júnior.

CSA: Yuri Sena; Lucas Marques, Eduardo Biazus, Matheus Santos e Roberto; Gustavo Nicola, Buga e Brayann; Gustavinho, Tiago Marques e Richard. Técnico: Higo Magalhães.

FICHA TÉCNICA

Confiança x CSA

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Estadual Lourival Baptista, em Aracaju (SE)

Data/Horário: 27 de junho de 2024, 20h