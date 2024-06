Fluminense x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/06) pelo Brasileirão

Fluminense x Vitória disputam hoje, quinta-feira (27/06), pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Vitória ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Fluminense é o lanterna do Brasileirão e acumula 1 vitória, 3 empates, 7 derrotas, 10 gols marcados e 19 gols sofridos. O time está em uma sequência de 4 derrotas pelo campeonato.

Vitória ocupa a 17° posição com 2 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 13 gols marcados e 19 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Fluminense x Vitória: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos (Felipe Andrade), Felipe Melo, Diogo Barbosa; Martinelli, Gabriel Pires, Ganso, Terans; John Kennedy, Germán Cano.

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Caio Vinícius, Wagner Leonardo, PK; Luan, Matheuzinho, Jean Mota, Léo Naldi, Osvaldo; Alerrandro.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Vitória

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 27 de junho de 2024, 19h