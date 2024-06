São Paulo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/06) pelo Brasileirão

São Paulo x Bahia disputam hoje, domingo (30/06), pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x Bahia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo (SP, BA, PE, SE, AL e PI) e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

São Paulo soma 18 pontos pelo Brasileirão e acumula 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 17 gols marcados e 14 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já Bahia obteve 24 pontos, 7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 20 gols marcados e 13 gols sofridos. Nas últimas rodadas da competição, o time registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

São Paulo x Bahia: prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa, Welington; Luiz Gustavo, Alisson, Nestor, Lucas, Luciano (Wellington Rato), Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Bahia

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 30 de junho de 2024, 16h