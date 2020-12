São Paulo vence e aumenta vantagem para Fla e Galo; veja a classificação do Brasileirão

Em jogo disputado no Maracanã, o São Paulo venceu o Fluminense por 2 a 1, neste sábado, e aumentou a vantagem na liderança para sete pontos. O triunfo do Tricolor foi ruim para Atlético-MG, que venceu na rodada e para o Flamengo, que apenas empatou. Veja no link abaixo a tabela do Campeonato Brasileiro e simule também os próximos confrontos!

