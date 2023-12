São Paulo fecha acordo com empresa de marca de chocolate e Morumbi passará a se chamar ‘MorumBis’

Agora é oficial, e o Estádio do Morumbi, passará a se chamar MorumBis. A informação foi confirmada pelo São Paulo, após a venda do naming rights para a marca Mondelez, empresa dona da marca de chocolates “Bis”. O acordo de três anos inicia em janeiro do próximo ano, já com o novo nome na casa do clube paulista.

O contrato foi firmado no valor de R$ 75 milhões, com a empresa do ramo alimentício, média de R$ 25 milhões por ano. O valor ultrapassa o que Corinthians e Palmeiras receberam por seus estádios.

O projeto, de acordo com um representante da marca, faz parte de uma estratégia de aproximação da fabricante de chocolates com setores do lazer. Vale lembrar que o Morumbi, além de receber jogos de futebol, também é famoso por receber eventos de grande porte, como diversos shows nacionais e internacionais.

Ainda conforme o representante, o São Paulo e a Mondelez planejam uma coletiva de imprensa para anunciar o novo nome do Estádio e oficializar o acordo e parceria.