São Paulo fatura aproximadamente R$90 milhões após vitória na Copa do Brasil

A vitória do São Paulo contra o Flamengo pela Copa do Brasil garantiu quase R$90 milhões de faturamento ao time. No último domingo (24), o tricolor paulista venceu o rubro-negro e conquistou R$ 19.964.340,62 com a presença dos 63.077 torcedores no Morumbi, além de ter embolsado mais R$ 70 milhões pela conquista da taça.

Os valores foram divulgados em um documento da CBF. A papelada também mostra que, para a realização do confronto, o time paulistano gastou mais de R$4,5 milhões.

A renda alcançada com a torcida presente na final no Morumbi se tornou a segunda maior da história do São Paulo nos últimos oito anos. O duelo de 2015, entre o tricolor e o Cruzeiro, ainda ocupa o primeiro lugar no ranking, levando 66.369 torcedores ao estádio na época.

Confira os maiores públicos no Morumbi este ano:

São Paulo x Flamengo (Copa do Brasil) - 63.077 torcedores;

São Paulo x Corinthians (Copa do Brasil) - 62.093 torcedores;

São Paulo x Santos (Brasileirão) - 58.127 torcedores;

São Paulo x Vasco (Brasileirão) - 57.399 torcedores;

São Paulo x Palmeiras (Brasileirão) - 56.871 torcedores.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão do coordenador do Núcleo de Esportes de OLiberal.com, Pedro Cruz)